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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 18:30

Экс-глава Мичуринского исполкома Новосибирской области попал под уголовное дело

Его обвиняют в махинациях с землей
Галина СИМОНОВА
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против экс-главы Мичуринского сельсовета.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против экс-главы Мичуринского сельсовета.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против экс-главы Мичуринского сельсовета и его бывшего кадастрового инженера.

Как сообщает телеканал ОТС, их обвиняют в махинациях с муниципальной землей. Кадастровый инженер, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывал услуги по подготовке техдокументации по межеванию участков с постановкой их на кадастровый учёт.

Чиновник через подставных лиц получил 48 гектаров земли в посёлке Юный Ленинец всего за один миллион рублей.

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