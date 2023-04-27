Экс-глава Мичуринского исполкома Новосибирской области попал под уголовное дело

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против экс-главы Мичуринского сельсовета.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против экс-главы Мичуринского сельсовета и его бывшего кадастрового инженера.
Как сообщает телеканал ОТС, их обвиняют в махинациях с муниципальной землей. Кадастровый инженер, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывал услуги по подготовке техдокументации по межеванию участков с постановкой их на кадастровый учёт.
Чиновник через подставных лиц получил 48 гектаров земли в посёлке Юный Ленинец всего за один миллион рублей.
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