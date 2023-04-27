Новосибирские волонтеры рассказали, что будет дальше со спасенным в Кемерово медвежонком

Медвежонок сильно привык к людям и не сможет жить на воле.

Медвежонка, которого нашли в соседнем от Новосибирска регионе, сейчас лечат и выхаживают волонтеры. Историю спасения мохнатого непоседы написали Сибкрай.ru.

Малыша нашел житель Кемеровской области, а сейчас его «няньки» — обычные волонтеры, которые раньше спасали собак.

— Мы зашли и увидели, что медвежонок ходит по детским рукам. Они с животными, я так понимаю, дел не имели. Забрали его. Все, сейчас он у меня дома. Весь больной, в паразитах. Лечим, кормим, – рассказала волонтер.

В дикую природу косолапого выпускать нельзя — он слишком доверяет людям. Скоро с помощью Минприроды и Управления ветеринарии региона его вакцинируют. После этого решат — отправить в зоопарк или реабилитационный центр.

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