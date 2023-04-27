«Мы – две половинки»: пациенты, познакомившиеся в новосибирской больнице, поженились после операций на сердце

Надежда и Юрий познакомились после операций на сердце. Фото: Пресс-служба НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина

Новосибирские кардиохирурги случайно познакомили двух пациентов — теперь они семейная пара. История любви случилась после операций, сообщила пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина.

В августе 2021 года Юрий из Алтайского края и Надежда из Братска перенесли две операции. Надежде установили новый протез клапана, Юрию поставили стент в труднодоступном месте после инфаркта. Пациентов посадили в столовой за один стол — и через две недели между ними вспыхнули чувства.

– Юрий Алексеевич сразу понял, что мы - две половинки. После выписки продолжили общаться по телефону. А поскольку обоим полагался второй курс реабилитации, в феврале 2022 года договорились еще раз в этом же отделении встретиться, – рассказала Надежда.

Надежда Романовна работает регистратором браков в ЗАГСе, Юрий Романович трудится электрогазосварщиком. Пара прошла вторую реабилитацию, а на третью вернулась уже как семья.

– Юрий Алексеевич так решил. Приехал ко мне в Братск и сделал предложение жить вместе. Говорят же, что «+» и «-» притягиваются. А у меня ведь и группа крови первая положительная. А у мужа – первая отрицательная, – говорит пациентка. — Мы очень благодарны Центру за нашу встречу. В нем работают внимательные и добрые люди, поэтому, наверное, так много хорошего и светлого здесь происходит.