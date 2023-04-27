В Бердске планируют открыть профильное отделение паллиативной медпомощи

В Бердске на базе ЦГБ планируют открыть профильное отделение паллиативной медпомощи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Бердске на базе ЦГБ планируют открыть профильное отделение паллиативной медпомощи. Вопрос развития паллиативной помощи в регионе подняли на форуме для медработников СФО, прошедшем в Новосибирской области 25 апреля.

— Планируется открыть не просто кабинет, а именно профильное отделение, поскольку спрос на оказание такой помощи высок, — пояснили в пресс-службе ЦГБ «Свидетелю Бердск».

В областном минздраве рассказали, что в 2022 году в Новосибирске открыли первый в России дневной паллиативный стационар. Взрослое стационарное отделение в Новосибирске открыли еще в 2014 году — на базе Новосибирской клинической больницы № 1. Оно было рассчитано на 30 пациентов онкологического профиля. На сегодняшний день количество паллиативных коек для взрослых (круглосуточные и дневной стационары) на территории Новосибирской области — 97.

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