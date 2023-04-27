Нашел ее в туалете: в Новосибирском аэропорту Толмачево вахтовик украл сумку со 150 тысячами рублей

В Новосибирском аэропорту Толмачево вахтовик украл сумку со 150 тысячами рублей, найденную в туалете. Фото: стоп-кадр.

В Толмачево 38-летний рецидивист-вахтовик из Челябинска украл сумку с крупной суммой. Клатч, в котором лежали 150 тысяч рублей, злоумышленник нашел в туалете. Подробности раскрыли в УТ МВД по СФО.

– Транспортные полицейские установили, что злоумышленник прибыл в аэропорт Толмачёво из города Норильска, где работал вахтовым методом, для того чтобы улететь домой. Находясь в зале ожидания аэропорта, он прошёл в туалет, в одной из кабинок увидел клатч-сумку. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, присвоил ее себе, – уточнили в транспортной полиции.

Забрав сумку с деньгами, он отправился в стерильную зону ждать свой рейс. Там его и задержали.

На мужчину возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ за кражу. Ему светит срок до 5 лет лишения свободы.

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