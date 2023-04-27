В Новосибирске появятся трамваи с обновленным кузовом

В Новосибирске будут производить трамваи с обновленным кузовом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в городе начнут производить трамваи с обновленным кузовом.

— Два года назад стартовала большая программа по обновлению общественного транспорта – больше 200 единиц техники получил только Новосибирск. Договорились, что в этом году совместное предприятие «БКМ-Сибирь» выйдет на производство трамваев с обновленным кузовом, — заявил Травников в своем Telegram-канале.

По его словам, НСО и Белоруссии предстоит большая совместная работа. Несмотря на большое расстояние, регион и страну-партнера связывают добрососедские отношения — развивается совместное производство, добавил губернатор.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что глава региона и премьер-министр Белоруссии договорились об укреплении сотрудничества. Сейчас новосибирские ученые трудятся над 40 проектами с коллегами-соседями.

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