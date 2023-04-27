В Новосибирске появятся трамваи с обновленным кузовом

В Новосибирске будут производить трамваи с обновленным кузовом.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в городе начнут производить трамваи с обновленным кузовом.
— Два года назад стартовала большая программа по обновлению общественного транспорта – больше 200 единиц техники получил только Новосибирск. Договорились, что в этом году совместное предприятие «БКМ-Сибирь» выйдет на производство трамваев с обновленным кузовом, — заявил Травников в своем Telegram-канале.
По его словам, НСО и Белоруссии предстоит большая совместная работа. Несмотря на большое расстояние, регион и страну-партнера связывают добрососедские отношения — развивается совместное производство, добавил губернатор.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что глава региона и премьер-министр Белоруссии договорились об укреплении сотрудничества. Сейчас новосибирские ученые трудятся над 40 проектами с коллегами-соседями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор Новосибирской области и премьер-министр Белоруссии договорились об укреплении сотрудничества
Сейчас новосибирские ученые трудятся над 40 проектами с коллегами-соседями (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер