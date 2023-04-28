Вы ждали лето? В Новосибирск придет 24-градусная жара

Наконец-то летняя жара! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Конец апреля принес неожиданный сюрприз. В пятницу, 28 апреля, поднимется жара под +24 градуса. В районе ОбьГЭС будет немного холоднее, около +17…+19 градусов. Уже ночью будет необычайно тепло для середины весны, +10...+12 градусов.

— Будет переменная облачность, без осадков, западный ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду, местами до 18, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью температура составит +10…+15 градусов, местами +4…+9, днем — до +21…+26 градусов, местами +15…+20. День будет солнечным и приятным.

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