Губернатор Новосибирской области и премьер-министр Белоруссии договорились об укреплении сотрудничества

Политики договорились о новом этапе сотрудничества. Фото: правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Травников и премьер-министр Белоруссии договорились о новом этапе сотрудничества. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона.

— Нам предстоит большая совместная работа. Несмотря на расстояние в полконтинента, нас связывают добрососедские отношения, развивается совместное производство. У нас есть проекты по навесной и прицепной сельхозтехнике, теперь может появиться совместный проект по производству самоходной техники, востребованной на наших полях, — подчеркнул Травников.

Кроме этого, прямо сейчас институты СО РАН совместно с коллегами из Белоруссии работают над 40 совместными проектами, добавил губернатор.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в город прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Вместе с губернатором он возложит цветы к монументу Славы.

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