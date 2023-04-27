Губернатор Новосибирской области и премьер-министр Белоруссии договорились об укреплении сотрудничества

Политики договорились о новом этапе сотрудничества. Фото: правительство НСО.
Губернатор Новосибирской области Травников и премьер-министр Белоруссии договорились о новом этапе сотрудничества. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона.
— Нам предстоит большая совместная работа. Несмотря на расстояние в полконтинента, нас связывают добрососедские отношения, развивается совместное производство. У нас есть проекты по навесной и прицепной сельхозтехнике, теперь может появиться совместный проект по производству самоходной техники, востребованной на наших полях, — подчеркнул Травников.
Кроме этого, прямо сейчас институты СО РАН совместно с коллегами из Белоруссии работают над 40 совместными проектами, добавил губернатор.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в город прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Вместе с губернатором он возложит цветы к монументу Славы.
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