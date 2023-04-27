«Пожарные подавали воду с реки»: в Новосибирске около Димитровского моста загорелся летний домик

В Новосибирске возле Димитровского моста загорелся летний дом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске возле Димитровского моста загорелся летний дом. ЧП случилось вечером в четверг, 27 апреля. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На Фабричной возле «Леруа Мерлен» вспыхнул летний домик. На место происшествия прибыли пожарные. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "АСТ-54"

В областном МЧС пояснили, что сообщение о возгорании поступило в 18:29. На место сразу выехали пожарные.

— На момент прибытия пожарных домик был полностью в огне. В течение 8 минут сотрудники МЧС России локализовали возгорание, предотвратив распространение огня на соседние строения. Еще через пять минут пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Чтобы бесперебойно подавать воду, спасателям пришлось проложить магистральную линию от пожарного катера на расстоянии 40 метров от Оби. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber