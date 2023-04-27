Распустившийся маральник на Алтае завалило снегом в конце апреля

На Алтае цветущий маральник завалило снегом.
Фото: Виктория МИНАЕВА
На Алтае цветущий маральник завалило снегом. Нежно-лиловые цветы на белом фоне выглядят особенно прекрасно.
Необычное зрелище запечатлела местный фотограф Светлана Казина. Снимки она опубликовала на личной странице «ВКонтакте».
Нежно-лиловые цветы на фоне снега выглядят особенно прекрасно. Фото: скриншот со страницы Светланы Казиной
− Сейчас у нас лежит снег. И зацвело всего лишь несколько кустов, да и то лишь те, что успели зацвести до снега на самой прогретой стороне горных склонов. Ждем пышного цветения к майским праздникам, − приводит слова фотографа Amic.
Светлана отметила, что далеко не все цветы выживут. Если снег выпадет еще несколько раз, молодые цветочки попросту погибнут.
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