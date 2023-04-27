В Новосибирске полиция нашла очевидца избиения мужчины толпой мигрантов на Хилокской. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске полиция нашла очевидца избиения мужчины толпой мигрантов на Хилокской. Напомним, инцидент случился 26 апреля: как рассказывали очевидцы КП-Новосибирск, мужчина был в нетрезвом состоянии, когда вместе с женой возвращался с кладбища, где похоронил мать. К нему подошли двое приезжих граждан. Между ними возник конфликт, переросший в драку

— Полицейские установили очевидца, а также продолжают выяснять обстоятельства и личности всех участников конфликта, который, по предварительной информации, произошёл на бытовой почве. Обращений или заявлений по этому факту, а также информации из медицинского учреждения о пострадавших в полицию на данный момент не поступало, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данному факту полиция проводит проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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