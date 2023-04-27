Визит премьер-министра: сотрудничество Новосибирской области и Республики Беларусь вышло на новый уровень

Делегация Республики Беларусь работает в Новосибирской области 27-28 апреля. Фото: Правительство НСО

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили межрегиональное и межгосударственное сотрудничество. Делегация Республики Беларусь работает в Новосибирской области 27-28 апреля.

В ходе рабочей встречи Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова за тёплый приём и деловой подход к организации встреч и переговоров.

— Наши встречи проходят в условиях усиливающегося внешнего давления, и в этих условиях нам необходимо демонстрировать не только принципиальность, но и на деле отстаивать наши экономические интересы и базовые ценности. Мы добились определённых успехов на этом направлении — наши экономики не только не рухнули, как этого добиваются наши недруги, но встали на динамичный и форсированный путь развития. Именно прямые связи с регионами России — основа стабильности и устойчивости наших торгово-экономических связей. Новосибирская область — это важнейший партнёр для Республики Беларусь. Ряд белорусских и новосибирских предприятий имеют давние кооперационные, партнёрские отношения, их надо поддерживать, развивать. У нас очень сбалансированные потоки товарооборота. В Новосибирской области развиваются высокотехнологичные производства, микроэлектроника, в Беларуси — машиностроение, и в этом плане существует взаимная заинтересованность, — отметил Роман Головченко. — Думаем над тем, чтобы консолидировать потоки в каком-то одном торговом субъекте, чтобы вся номенклатура белорусских товаров была полностью представлена в Новосибирской области, а также — чтобы была улучшена сбытовая и сервисная сеть.

Андрей Травников подтвердил, что Новосибирскую область и Республику Беларусь, несмотря на расстояние в полконтинента, связывают по-настоящему добрососедские, исторически «плотные» отношения.

— Республика Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнёров нашего региона, — отметил Андрей Травников.

На встрече губернатор и премьер-министр обсудили вопросы транспортного, научного, аграрного и промышленного сотрудничества

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