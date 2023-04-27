Волонтеры показали видео, как практикантка из новосибирской ветклиники вводит смертельную инъекцию коту

Появилось видео, как новосибирская практикантка ветклиники, которую обвинили в убийстве кота, вводит ему инъекцию. Фото: кадр из видео

Появилось видео, как новосибирская практикантка ветклиники, которую обвинили в убийстве кота, вводит ему инъекцию. Напомним, по словам волонтеров, заинтересовавшихся этой темой, девушка поставила ему ненужный укол в очень большой дозе.

— У 5-летнего кота была острая задержка мочи. Врач смены погрузил кота в сон, катетеризировал и вышел в соседний кабинет за мочеприемником. В этот момент практикантка ввела коту в вену что- то из шприца, который достала из кармана. Кот начал умирать. Она позвала врача. Врач кота реанимировал, он начал дышать. Врач снова отошел, и девушка опять ввела ему укол. Кота снова реанимировали, поместили в кислородный бокс. И тогда она подошла к шкафу, где хранится лидокаин и анестефол, что- то набрала, ввела коту, кот начал умирать, позвала врача. Врач снова кота реанимировал! — говорится в тексте поста в паблике «Зоозащита helpninsk». — На смену пришел ассистент, врач оставил кота с практиканткой, пошел давать указания ассистенту, и в этот раз она ввела коту такую дозу, от которой его спасти не удалось.

На кадрах ролика видно, как девушка несколько раз вводит коту какой-то препарат, после чего животному становится плохо.

Волонтеры отмечают, что свои действия практикантка объяснила тем, что якобы хотела избавить животное от мучений. Хозяйка животного написала заявление в полицию.

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