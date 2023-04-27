Под Новосибирском мужчина взял иномарку в кредит и решил не выплачивать его

Мужчина взял иномарку в кредит и решил не выплачивать его. Фото: ГУ ФССП РФ по НСО.

В Бердске Новосибирской области судебные приставы изъяли китайский кроссовер за неуплату кредита. В 2022 году 35-летний бердчанин купил машину и регио не платить за нее.

— Местный житель практически сразу не стал вносить платежи за автомобиль. Суд постановил начать судебное производство и взыскать арестованное имущество. Пристав предупредил должника, но тот начал скрывать машину, — сообщили в ГУФССП России по региону.

В итоге машину нашли рядом с домом бердчанина и увезли ее на эвакуаторе. Если он не передумает и не погасит кредит, о ней придется забыть.

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