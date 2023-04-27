В Новосибирской области с 29 апреля стартуют пассажирские перевозки по реке Обь

Пассажирская навигация по реке Обь начнется с 29 апреля. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Пассажирская навигация по реке Обь начнется с 29 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Речь идет о двух маршрутах: это «Речной вокзал – Седова Заимка» и «Речной вокзал − Тихие зори». Обслуживать пассажиров будет перевозчик ООО «Речфлот».

Уже известно, сколько будет стоить проезд. Чтобы добраться до пристани «о. Кудряш», нужно будет заплатить 110 рублей. Проезд до пристани «Седова Заимка» обойдется в 150 рублей, до пристани «Тихие зори» – 90 рублей. А билет до пристани «Северо-Чемская» будет стоить 50 рублей. Если едет ребенок – стоимость проезда делится на два.

Рейсы до Седовой Заимки организуют по средам, пятницам и воскресениям. Маршрут следующий: Речной вокзал − остров Кудряш – Ягодная − Красный Яр – Черемушки − Новая Заря – Бибиха − Седова Заимка.​

Рейсы до Тихих зорь будут ежедневными. Маршрут включает остановки Речной вокзал − Северо-Чемской жилмассив − СНТ «Тихие Зори».

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