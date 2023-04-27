«Трижды ввела ему что-то из шприца»: в Новосибирске практикантку из ветклиники обвинили в убийстве кота

По словам людей, практиканта усыпила кота без разрешения. Фото: скриншот с видео из группы zoozashita_helpninsk

В Новосибирске практикантку из ветклиники обвинили в убийстве кота. Информация об этом появилась в соцсетях.

- В клинику девушку приняли на работу ассистентом - она завершала обучение в ветеринарном колледже в Казахстане. В эту же лечебницу поступил 5-летний кот с острой задержкой мочи. Врач смены погрузил кота в сон, катетеризировал и вышел в соседний кабинет за мочеприемником. В этот момент практикантка ввела коту в вену что- то из шприца, который достала из кармана. Кот начал умирать. Она позвала врача. Врач кота реанимировал, раздышал. Отправился снова за мочеприемником. Практикантка повторила свои действия. Позвала врача. Врач снова кота реанимировал. Поместили кота в кислородный бокс. Вышла, велев ей наблюдать. Практикантка открыла шкаф, где хранится лидокаин и анестефол, что- то набрала, ввела коту, кот начал умирать, позвала врача. Врач снова кота реанимировал! – говорится в тексте рассылаемого письма. - На смену пришел ассистент, врач оставил кота с практиканткой, пошел давать указания ассистенту, и в этот раз она ввела коту такую дозу, от которой его спасти не удалось.

В сообщении так же написано, что если бы хозяйка кота не написала претензию в саму ветклинику, о ЧП даже бы и не узнали. Во всем помогли камеры видеонаблюдения.

- Свои действия практиканта объяснила тем, что «кот мучился - у него же взвесь в мочевом!», - написано в тексте.

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