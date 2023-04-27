В каждой поликлинике Новосибирской области заработают кабинеты паллиативной помощи . Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в НСО работают 22 кабинета паллиативной амбулаторной помощи. В планах властей региона открыть их в каждой поликлинике. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

– По словам замминистра здравоохранения НСО Лады Шалыгиной, сейчас в регионе открыты 22 амбулаторных кабинета паллиативной помощи, которые необходимы для работы выездной службы. В ближайшие три года такие кабинеты должны появиться в каждой поликлинике. В планах министерства здравоохранения Новосибирской области – увеличение и расширение паллиативного коечного фонда в стационарах, в том числе – в формате отделений сестринского ухода, – уточнили в правительстве.

Паллиативную помощь в НСО начали оказывать в 2014 году. Тогда такое отделение открыли на базе Новосибирской клинической больницы № 1. Там было 30 коек для больных онкологией. На сегодняшний день число коек для паллиативных больных в НСО выросло до 97. Речь идет о круглосуточных и дневных стационарах. Известно, что за 2022 год в регионе свыше 1000 пациентов получили паллиативную помощь. А в прошлом году, напомнили в правительстве, в НСО открыли первый в России дневной стационар для паллиативных пациентов.

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