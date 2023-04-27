Посередине зияет дыра: дорогу в Мошковском районе Новосибирской области промыло талыми водами

На дороге в Мошковском районе образовалась огромная дыра. Фото: ТУАД НСО

На дороге в Мошковском районе образовалась огромная дыра. Как сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области, грунт обвалился из-за талых вод.

О проблеме сообщили местные жители.

− Провал дороги и промыв талыми водами обнаружили 26 апреля. Силами Мошковского ДРСУ выставлены дорожные знаки, сигнальные столбики, − рассказали в ТУАД.

Подрядчики принялись заделывать дыру, зияющую посреди дороги. Рабочие вынули глиняное основание, заменили его колотым камнем, а также сформировали щебеночно-песчаное покрытие.

Сейчас проезд на участке обеспечен. Однако специалисты будут наблюдать за состоянием дороги.

Как сообщает ТУАД, с начала весны дорожники устранили 35 переливов талой воды через областные трассы.

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