В Новосибирске мать малолетнего ребенка-инвалида с редкой болезнью выбила лекарства через суд

Девушка добилась выдачи лекарств для ребенка-инвалида через прокуратуру. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура Новосибирской области помогла матери несовершеннолетнего инвалида получить лекарства. Выбивать жизненно необходимые препараты пришлось через суд.

— Родители несовершеннолетнего обратились в прокуратуру с жалобой о необоснованном отказе регионального Минздрава в выдаче лекарства. Препарат жизненно важен для ребенка — альтернативы нет, — сообщили в прокуратуре НСО.

С помощью иска прокуратура помогла сибирячке — ее ребенку выдали лекарства на год. Прокурор будет следить за обеспечением препаратом дальше.

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