Новосибирский блогер Ханов не смог отсудить у полиции 100 тысяч рублей

Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу со стороны блогера Тимура Ханова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу со стороны блогера Тимура Ханова. За незаконные действия полиции он получит полторы тысячи рублей вместо ста, сообщили в группе судов общей юрисдикции региона в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Ханова задержали во время несанкционированной акции. Позже блогер заявил, что правоохранители нанесли ему телесные повреждения и удерживали его в отделе полиции около пяти часов.

Тимур обратился в суд и потребовал выплатить ему более 100 тысяч рублей компенсации. Однако Центральный районный суд частично удовлетворил его иск. Он должен был получить в общей сложности семь тысяч рублей.

− В удовлетворении иных исковых требований ему было отказано. Защитник истца подал апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 08.12.2023, − отметили в публикации.

Но Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда.

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