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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:03

Новосибирский блогер Ханов не смог отсудить у полиции 100 тысяч рублей

Его задержали во время несанкционированной акции
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу со стороны блогера Тимура Ханова.

Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу со стороны блогера Тимура Ханова.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу со стороны блогера Тимура Ханова. За незаконные действия полиции он получит полторы тысячи рублей вместо ста, сообщили в группе судов общей юрисдикции региона в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Ханова задержали во время несанкционированной акции. Позже блогер заявил, что правоохранители нанесли ему телесные повреждения и удерживали его в отделе полиции около пяти часов.

Тимур обратился в суд и потребовал выплатить ему более 100 тысяч рублей компенсации. Однако Центральный районный суд частично удовлетворил его иск. Он должен был получить в общей сложности семь тысяч рублей.

− В удовлетворении иных исковых требований ему было отказано. Защитник истца подал апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда г. Новосибирска от 08.12.2023, − отметили в публикации.

Но Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда.

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