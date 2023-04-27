В Новосибирске пенсионер за рулём «Лады» погиб в ДТП с двумя «ГАЗелями». Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП. Авария произошла днём в четверг, 27 апреля.

- В 13:40 74-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал по улице Одоевского в сторону улицы Старое шоссе. У дома 67 к. 1 по улице Одоевского он столкнулся с ехавшими навстречу двумя «ГАЗелями», за рулём которых были 53-летний и 37-летний водители, - сообщили в городской Госавтоинспекции.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Прибывшая на место скорая констатировала смерть водителя «Лады». На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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