В Новосибирске пенсионер за рулём «Лады» погиб в ДТП с двумя «ГАЗелями». Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП. Авария произошла днём в четверг, 27 апреля.
- В 13:40 74-летний водитель автомобиля «Лада Веста» ехал по улице Одоевского в сторону улицы Старое шоссе. У дома 67 к. 1 по улице Одоевского он столкнулся с ехавшими навстречу двумя «ГАЗелями», за рулём которых были 53-летний и 37-летний водители, - сообщили в городской Госавтоинспекции.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
Прибывшая на место скорая констатировала смерть водителя «Лады». На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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