Под Новосибирском волонтеры спасли отравленного пса, который три года ждал хозяина

Соседка спасла местного хатико, которого отравили. Фото: Предоставлены волонтерами Animal_nsk

Новосибирские волонтеры спасают пса Рыжего, который три года ждал хозяина в заброшенном доме. Трагедия произошла в конце апреля в городе Болотное.

- Неизвестный живодер отравил двух собак. Белая собачка умерла, не дождавшись помощи. Рыжего пса мы забрали в ужасном состоянии – кровь из носа и глаза, дырка от пули. В него стреляли: многочисленная дробь поломала лицевые кости. Одна дробина прошла в шею и застряла в корне языка, начался абсцесс, – рассказала волонтеры группы Zoozashita.

Соседка Анна из Болотного рассказала: пожилой хозяин собак умер три года назад, его супругу забрала к себе дочь. Животные остались жить в заброшенном доме, и соседка стала подкармливать их, стерилизовала. Собаки не давались в руки и продолжали охранять дом, но никого не кусали.

- Рыжий стабилен, но до сих пор находится в реанимации, отказывается кушать самостоятельно. Пациента кормят через гастростому ,ветеринары тянут его как могут. Мы собрали более 30 тысяч рублей продолжаем сбор в группе «ВКонтакте», - рассказала волонтер Zoozashita.nsk_volunteers.

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