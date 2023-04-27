В Новосибирске суд отказал девушке, которая насмерть сбила парня на самокате, в смягчении приговора

Суд представление преступницы не удовлетворил. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Суд отказался менять приговор Виктории Уржумовой, которая в 2021 году насмерть сбила парня на самокате в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте Колыванского районного суда по региону.

— Суд не нашел оснований для замены неотбытой части срока более мягким наказанием — принудительными работами, — сообщили в органе.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как девушка, насмерть сбившая самокатчика, хочет выйти на свободу. Преступница не раз пыталась добиться замены срока, но суд постоянно отказывает. Изначально она вообще рассчитывала на оправдательный приговор. Сбитого парня сутки искали родные. Он умер в реанимации, не выходя из комы.

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