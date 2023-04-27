Под Новосибирском пожарные не смогли подъехать к горящему дому из-за плохой дороги

Суд обязал администрацию привести дорогу в порядок.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Прокуратура Чановского района Новосибирской области проверила инцидент: пожарная машина не смогла проехать к горящему дому в поселке Кирзаводе из-за ужасной дороги.
— Администрация сельсовета не приняла меры по нужному уходу за дорогой — безопасность движения не обеспечила. Поэтому прокурор района обратился в суд с административным иском, — сообщили в прокуратуре НСО.
Суд удовлетворил иск и обязал администрацию привести дорогу в порядок и купить специальную технику для ее обслуживания. Муниципалитет подал заявку на выделение денег.
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