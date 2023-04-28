Под Новосибирском риэлторы попали в суд за мошенничество с маткапиталом на 9 детей

Подозреваемые похитили маткапитал на 9 детей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области три сотрудницы агентства недвижимости попали в суд за незаконное обналичивание маткапиталов. Уголовное дело о мошенничестве поступило в Искитимский районный суд.
- По данным следствия, три сотрудницы агентства по операциям с недвижимым имуществом похитили денежные средства в сумме более 3,930 млн рублей из бюджета Российской Федерации, а именно средства материнского (семейного) капитала по государственным сертификатам, выданным девяти гражданам, - сообщила пресс-служба Искитимского районного суда.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Закон предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Судебное заседание назначено на 3 мая 2023 года.
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