Под Новосибирском риэлторы попали в суд за мошенничество с маткапиталом на 9 детей

Подозреваемые похитили маткапитал на 9 детей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области три сотрудницы агентства недвижимости попали в суд за незаконное обналичивание маткапиталов. Уголовное дело о мошенничестве поступило в Искитимский районный суд.

- По данным следствия, три сотрудницы агентства по операциям с недвижимым имуществом похитили денежные средства в сумме более 3,930 млн рублей из бюджета Российской Федерации, а именно средства материнского (семейного) капитала по государственным сертификатам, выданным девяти гражданам, - сообщила пресс-служба Искитимского районного суда.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Закон предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Судебное заседание назначено на 3 мая 2023 года.

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