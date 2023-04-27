В Новосибирске для проезда полицейского кортежа перекрыли часть площади Лунинцев

Кортеж с полицейскими машинами частично заморозил движение по кольцу. Фото: трансляция «Электронного города».

Утром 27 апреля на площади Лунинцев в Новосибирске частично перекрыли движение. Дорогу дали кортежу из полицейских машин.

Этот момент попал на дорожную камеру «Электронного города». Дорогу перекрыли примерно в 10:00, в это же время прошел кортеж с полицейскими машинами. Все заняло не больше двух минут, и движение восстановилось.

В кортеже промелькнула и машина с синим проблесковым маячком.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в город с визитом прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Вместе с губернатором он возложит цветы к монументу Славы.

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