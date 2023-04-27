Стабильность – признак мастерства: губернатор Новосибирской области Травников сохранил позицию в рейтинге глав регионов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохранил позицию в рейтинге глав регионов. Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохранил позицию в рейтинге глав регионов. Глава НСО вновь занял 15-тую строчку.

Результаты исследования опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Эксперты учитывали различные показатели за март и апрель 2023 года.

− Позиции Андрея Травникова укрепились после его заявления о готовности участвовать в осенних выборах губернатора. Как подчеркнули эксперты, активность всегда играет на руку политику, ибо отвечает запросу со стороны общества на целеустремленность и решительность политического лидера. Кроме того, нет сомнений, что решение губернатора было согласовано с Кремлем, − говорится в исследовании.

Также был высоко оценен отчет губернатора НСО об итогах работы в 2022 году. Глава региона выступил перед депутатами Заксобрания в рамках 32-й сессии регионального парламента седьмого созыва. Все депутаты единогласно поддержали отчет.

Напомним, Андрей Травников занимал 15-тую строчку и в рейтинге за январь-февраль.

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