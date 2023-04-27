В Новосибирске поймали подозреваемого в кражах золота и денег у проводников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в воровстве. Он похищал драгоценности, деньги, личные вещи у проводников и сотрудников, обслуживающих железнодорожный подвижной состав.

– В дежурную часть обратилась находящаяся в Новосибирске проводник из Омска и сообщила, что из ее сумки, находившейся в служебном купе, пропал кошелек, в котором лежали три золотых кольца. Ущерб от хищения украшений составил 40 тысяч рублей. Спустя некоторое время с заявлением о краже дорожного чемодана и рюкзака с документами и денежными средствами обратилась еще одна работница железнодорожного транспорта. Он пояснила, что чемодан оставила у входа в административное здание. Когда вышла из помещения, вещей своих не обнаружила. Ущерб в этом случае составил практически 6 тысяч рублей, – говорится в сообщении УТ МВД по Новосибирской области.

Злоумышленника установили. Оказался им 31-летний новосибирец. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Известно, что подозреваемый тоже работал в транспортной отрасли.

– Проходя по территории станции, он увидел оставленные без присмотра чемодан и рюкзак одной из потерпевших и забрал их себе. В другом случае подозреваемый через незапертую входную дверь вагона прошел в купе, где нашел золотые украшения и взял их с собой, - уточнили подробности в транспортной полиции.

Драгоценности он сдал в ломбард. Их изъяли оперативники. Что касается других украденных вещей, то часть из них удалось найти. А еще часть подозреваемый сжег. Так он пытался скрыть следы преступления.

На мужчину возбудили уголовное дело за кражи. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.

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