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НовостиОбщество27 апреля 2023 8:23

Число трансграничных переводов превысило досанкционный уровень

По итогам первого квартала 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили 34 тыс. переводов за рубеж в мягких валютах, что на 40% превышает аналогичный показатель досанкционного периода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента - председателя правления ВТБ.

За первый квартал 2023 года розничные клиенты совершили переводы за рубеж в мягких валютах на 11,6 млрд руб. Наибольшим интересом у пользователей сервиса ВТБ пользуются белорусские рубли, их доля в общем объеме валют дружественных стран составляет 45%. На втором месте - казахские тенге (37%), на третьем - китайские юани (13%). Доля остальных валют, которые клиенты банка переводят за рубеж, составляет 5%.

Сегодня сервис трансграничных переводов ВТБ доступен для 11 стран. В 2023 году банк продолжит активно расширять его географию и планирует удвоить число доступных клиентам направлений до 25.