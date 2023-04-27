На замминистра сельского хозяйства Новосибирской области возбудили уголовное дело

В отношении замминистра сельского хозяйства НСО Светланы Невзоровой возбудили уголовное дело. Фото: Минсельхоз НСО

В отношении замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Светланы Невзоровой возбудили уголовное дело. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Как сообщает РБК со ссылкой на собственный источник, Невзоровой вменяют превышение должностных полномочий. Дело возбуждено по части первой статьи 286 УК РФ. Чиновнице может грозить до четырех лет лишения свободы.

По имеющейся информации, Светлана нарушила закон при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям региона.

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