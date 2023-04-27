Наврал на счет работы: в Новосибирской области мужчина обманул микрозаймы на 20 тысяч рублей

В Новосибирской области будут судить безработного, обманувшего микрофинансовые компании на 20 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Татарске под Новосибирском местный житель попался на мошенничестве в сфере кредитования. Он обманул микрофинансовые компании на 20 тысяч рублей. Оказался злоумышленником 23-летний парень. Его установили, нашли и привлекли к ответственности.

– Молодому человеку нужны были деньги, поэтому он решил оформить кредит. При оформлении заявки онлайн он указал свои действительные контактные и паспортные данные, однако внес и ложные, такие как сведения о месте работы и ежемесячном доходе 60 тысяч рублей, – сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Заем ему одобрили. Он получил 10 тысяч рублей. Такой схемой он воспользовался дважды. Потом сим-карту выбросил. Заем возвращать не планировал.

В ходе расследования в полиции установили, что обвиняемый нигде и никогда не работал. То есть он украл деньги, предоставив о себе ложные сведения.

Парень признал вину по двум эпизодам. Раскаялся в преступлениях.

– В феврале 2023 года ущерб микрофинансовой организации в размере 20 тысяч рублей погасил в полном объеме, – добавили в пресс-службе полиции.

Уголовное дело молодого безработного по существу рассмотрят в Татарском районном суде.

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