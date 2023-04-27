Мертвого 44-летнего мужчину нашли в запертой квартире в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске жильцы дома на улице Д. Шмонина вызвали спасателей. Они не могли достучаться и дозвониться до хозяина одной из квартир.

– 26 апреля в 12:19 специалисты прибыли на место. Обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили труп мужчины 1979 года рождения, – говорится в сводке МАСС.

Тело передали полицейским. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе Обь под Новосибирском нашли тело мужчины с пробитой головой. В деле разбираются следователи.

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