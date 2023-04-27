Глава СКР Бастрыкин заинтересовался историей с нападением мигрантов на жителя Новосибирска

В Новосибирске мужчину избила толпа мигрантов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проведения проверки по истории с избиением новосибирца толпой мигрантов. Драка завязалась на улице Хилокской.

Выяснилось, что мужчина вместе с женой возвращался с кладбища. По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент к нему подошли двое мигрантов. Возник конфликт, который перерос в драку. Местный житель пытался оказывать сопротивление, но вскоре к его оппонентам присоединились еще четверо приезжих.

− Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В.Б. представить доклад о ходе проведения проверочных мероприятий, − говорится на сайте Следственного комитета.

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