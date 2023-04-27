Экс-глава Сузунского района, обвиняемая в мошенничестве, предстанет перед судом в Новосибирской области. Фото: соцсети Лилии Некрасовой.

В Новосибирской области до суда дошло дело экс-главы Сузунского района Лилии Некрасовой. Ее обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Вместе с ней перед судом предстанет ее муж, бывший депутат Совета депутатов Сузунского района. Ему вменяют мошенничество с использованием служебного положения, сообщает СК РФ по Новосибирской области.

– По данным следствия, с июля 2020 по ноябрь 2022 обвиняемая, занимая пост главы Сузунского района, фиктивно трудоустроила своего мужа, у которого был статус депутата, на разные должности. На всех них он получал зарплату. В общей сложности, действуя таким образом, обвиняемые похитили не менее 700 тысяч рублей, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Помимо этого, с января 2021 по сентябрь 2021 года в рабочем поселке построили канализационные очистные сооружения. При этом Некрасова знала, что строительство прошло с нарушением требований. Однако она не приняла никаких мер к расторжению контракта с ответственной компанией, не остановила работы. Она, наоборот, приняла и оплатила их. Из-за этого в феврале 2022 года несущие элементы каркаса здания обрушились. Оно пришло в негодность. Тем самым бюджету НСО и Сузунскому району был нанесен ущерб примерно на 7 млн рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. А в прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Дело по существу рассмотрят в суде. У экс-главы района арестовали имуществу на сумму более 10 млн рублей.

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