Пассажиров новосибирского Толмачево напугал труп у стойки регистрации

В здании новосибирского аэропорта Толмачево обнаружили труп мужчины. Фото: предоставлено читателями

В здании новосибирского аэропорта Толмачево обнаружили труп, тело лежало у стойки регистрации. Следователи организовали проверку по данному факту, рассказали КП-Новосибирск в Восточном МСУТ СК России.

Тело нашли в среду вечером, 26 апреля. Известно, что это был мужчина.

− Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

Сколько лет было пассажиру − неизвестно. Также на данный момент нет информации, что послужило причиной смерти человека.

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