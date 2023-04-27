Пассажиров новосибирского Толмачево напугал труп у стойки регистрации

В здании новосибирского аэропорта Толмачево обнаружили труп мужчины. Фото: предоставлено читателями
В здании новосибирского аэропорта Толмачево обнаружили труп, тело лежало у стойки регистрации. Следователи организовали проверку по данному факту, рассказали КП-Новосибирск в Восточном МСУТ СК России.
Тело нашли в среду вечером, 26 апреля. Известно, что это был мужчина.
− Следственными органами Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка, − сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
Сколько лет было пассажиру − неизвестно. Также на данный момент нет информации, что послужило причиной смерти человека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер