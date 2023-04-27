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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:34

Мэрия Новосибирска опровергла информацию о массовом отключении воды из-за хлорирования

МУП «Горводоканал» не планирует проводить никакие работы
Анастасия ХРОМЫХ
В мэрии заявили, что хлорировать воду нет необходимости.

В мэрии заявили, что хлорировать воду нет необходимости.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В сети распространилось предупреждение о проведении плановой дезинфекции городских сетей в Новосибирске. Местным жителям сообщили об отключении воды на период с 28 по 30 апреля. В мэрии города опровергли данную информацию.

Предупреждение опубликовало МП ПУ «Водоканал». В муниципалитете подчеркнули, что эта организация не имеет никакого отношения к МУП «Горводоканал», которое обеспечивает Новосибирск услугами водоснабжения и водоотведения.

Также в мэрии добавили, что хлорировать воду нет необходимости.

− МУП «Горводоканал» уведомляет: качество воды в Новосибирске полностью соответствует установленным санитарным нормам, − говорится в публикации.

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