В СГК рассказали, как досрочно отключить отопление в домах Новосибирска

В СГК рассказали, как спастись от жары в квартире. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сибирская генерирующая компания опубликовала инструкцию по досрочному отключению отопления в домах Новосибирска. Спастись от жары в квартире можно, обратившись в УК.

Для этого старший по дому или подъезду должен подать заявление в управляющую компанию с просьбой отрегулировать систему отопления.

Если все жильцы жалуются на духоту в квартирах, то вопрос решается на общем собрании. Собственники могут договориться между собой о досрочном прекращении теплоснабжения. Затем нужно обратиться в УК, которая, в свою очередь, подаст заявку на прекращение теплоснабжения уже в теплоснабжающую организацию.

− Процедура не быстрая: провести общедомовое собрание, подать заявку, а в случае похолодания пройти тот же путь, но в обратном порядке, − подчеркнули в СГК.

Одним из вариантов решения проблемы может стать установка регуляторов на батареи. Когда вам станет жарко в квартире, нужно будет только переключить вентиль на радиаторе.

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