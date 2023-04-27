В СГК рассказали, как досрочно отключить отопление в домах Новосибирска

В СГК рассказали, как спастись от жары в квартире.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Сибирская генерирующая компания опубликовала инструкцию по досрочному отключению отопления в домах Новосибирска. Спастись от жары в квартире можно, обратившись в УК.
Для этого старший по дому или подъезду должен подать заявление в управляющую компанию с просьбой отрегулировать систему отопления.
Если все жильцы жалуются на духоту в квартирах, то вопрос решается на общем собрании. Собственники могут договориться между собой о досрочном прекращении теплоснабжения. Затем нужно обратиться в УК, которая, в свою очередь, подаст заявку на прекращение теплоснабжения уже в теплоснабжающую организацию.
− Процедура не быстрая: провести общедомовое собрание, подать заявку, а в случае похолодания пройти тот же путь, но в обратном порядке, − подчеркнули в СГК.
Одним из вариантов решения проблемы может стать установка регуляторов на батареи. Когда вам станет жарко в квартире, нужно будет только переключить вентиль на радиаторе.
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