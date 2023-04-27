Умер Виктор Плюснин – знаменитый ученый и профессор из новосибирского Академгородка

В Новосибирске умер ученый и профессор из Академгородка Виктор Плюснин. Фото: институт химической кинетики СО РАН.

В Новосибирске ушел из жизни Виктор Плюснин, завлабораторией фотохимии, доктор химических наук. Он умер 25 апреля после продолжительной болезни. Трагическую весть сообщили в институте химической кинетики СО РАН. Профессору было 76 лет.

– На протяжении 50 лет Виктор Федорович был ведущим советским и российским фотохимиком, специалистом мирового уровня в создании и применении импульсных методов в фотофизике и фотохимии. Его главным отличием как специалиста было исключительное сочетание качеств мастера-создателя экспериментальной техники и фундаментального исследователя, – уточнили в институте.

В список работ Виктора Федоровича вошли примерно 300 наименований.

Ученый, по словам коллектива института, был человеком увлекающимся. Он с радостью сотрудничал с различными исследователями. Часто объяснял соавторам суть интересующих их вопросов.

Вся жизнь профессора была тесто связана с НГУ. Для вуза он создал несколько курсов, общих и специальных.

– Читавшийся им около сорока лет курс строения вещества является визитной карточкой отделения химии ФЕН НГУ, – добавили в институте.

Коллеги Виктора Федоровича добавили, что все новосибирские химики, без всякого преувеличения, – ученики профессора.

– Память о выдающемся ученом, замечательном педагоге и человеке навсегда сохранится в наших сердцах, – сказали в институте.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Федоровича.

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