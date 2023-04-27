В ГИБДД рассказали о состоянии 10-летнего мальчика, которого сбила девушка на «Мазде». Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Утром 27 апреля в Железнодорожном районе Новосибирска 30-летняя девушка за рулем «Мазды» сбила ребенка. Очевидцы сообщали, что мальчик лежал на земле неподвижно. О состоянии пострадавшего рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

– Трезвая водитель «Мазда Дэмио» двигалась по улице Железнодорожной. В пути следования, напротив дома 5, наехала на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Затем «Мазда» столкнулась с припаркованными вдоль проезжей части автомобилями «Корандо» и «Рено», – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ребенок в результате наезда получил различные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. За жизнь мальчика борются врачи.

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