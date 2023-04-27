В Новосибирске толпа мигрантов избила прохожего на улице Хилокской

У избитого мужчины возник конфликт с приезжими гражданами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на улице Хилокской толпа мигрантов избила прохожего. Инцидент попал на видео. Мужчина возвращался вместе с женой с кладбища, где неделю назад похоронил мать.

— По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии. К нему подошли двое приезжих граждан. Между ними возник конфликт, переросший в драку. Мужчина начал активно сопротивляться, тогда к двоим нападавшим подбежали ещё четверо и вместе начали его пинать, — передает издание «Царьград Новосибирск».

Мужчина, несмотря на травмы, не стал вызывать скорую и писать заявление в полицию. Нападавшие утверждают, что у мужчины был газовый пистолет. Но очевидцы драки опровергли тот факт.

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