Под Новосибирском в перевернувшейся машине полицейские нашли 20 свёртков наркотиков. Фото: ГУ МВД НСО.

В Бердске под Новосибирском экипаж ДПС остановил для проверки документов проезжавшую мимо машину. Водитель сперва остановился, а затем прибавил газу и попытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследование. Об этом 27 апреля рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Экипаж ДПС преследовал иномарку. Водитель машины совершал опасные маневры, а также проехал на красный. Требования об остановке нарушитель игнорировал.

– Выехав на улицу Комсомольскую, правонарушитель не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и пешеходное ограждение, в результате чего его автомобиль опрокинулся на крышу. Полицейские задержали ранее судимого за наркопреступления 33-летнего водителя и оказали ему доврачебную помощь. От госпитализации он отказался, – рассказали в ГУ МВД по НСО.

У водителя полицейские заметили признаки опьянения. Однако тест на алкоголь показал отрицательный результат. Правоохранители заподозрили, что гонщик под наркотиками. Его отвезли в клинику для сдачи анализов, а после вместе с лихачом вернулись на место ДТП.

Во время осмотра авто водитель занервничал. А затем заявил, что плохо себя чувствует. Ему вызвали скорую и сопроводили в больницу. Там нарушитель стал себя вести неадекватно и попытался сбежать. Инспекторы ДПС ему не дали.

Полицейские выяснили, чего боялся нарушитель. В его машине и на земле рядом с ней нашли 20 свертков с неизвестным веществом. Также в багажнике обнаружили лопату, грязные перчатки, изоленты, зип-пакеты, электронные весы и фотоаппарат. Вещество направили на экспертизу. Она показала, что в свертках был синтетических наркотик. Масса которого составила 6,45 грамма.

На водителя составили административные протоколы за нарушения ПДД. Кроме того, на него возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Его отправили в СИЗО.

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