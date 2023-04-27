В Новосибирске руководитель транспортной компании предстанет перед судом за получение подкупа в 4 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить руководителя ООО «Компания Партнер Сибири». Ему вменяют получение коммерческого подкупа в особо крупном размере, по части 4 статьи 204 УК РФ. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

– Следствие установило, что с августа 2018 года по январь 2022 года обвиняемый для получения преимущества перед другими клиентами ПАО «ТрансКонтейнер» и желая получить информацию о количестве свободного оборудования по маршруту Клещиха – порты Дальнего Востока, передал управленцу фирмы свыше 4 млн рублей. Он также был заинтересован в предоставлении оборудования сверх согласованного плана для нужд возглавляемой им компании, – говорится в сообщении транспортного СК.

Преступную деятельность пресекли оказывали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ЛО МВД России на ст. Инская.

Фигурант не признал вину.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, уголовное дело рассмотрят в Калининском районном суде.

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