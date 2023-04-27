Ребенок лежит и не двигается: в Новосибирске женщина на «Мазде» сбила мальчика на пешеходном переходе

В Новосибирске женщина на «Мазде» сбила мальчика на пешеходном переходе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Утром 27 апреля в Новосибирске женщина на иномарке сбила ребенка. Авария произошла на Железнодорожной улице.
– Женщина на «Мазде» сбила мальчика на пешеходном переходе. После чего автомобиль съехал на газон, – сообщили в группе «АСТ-54».
Очевидцы утверждают, что ребенок лежит и не двигается. Ему вызвали скорую.
В ГИБДД аварию пока не прокомментировали. Информация уточняется. Фото: "АСТ-54".
В ГИБДД аварию пока не прокомментировали. Информация уточняется.
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