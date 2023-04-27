Массовые ДТП и пробки сковали Новосибирск утром 27 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 27 апреля Новосибирск сковали шестибалльные пробки. Также в городе произошло сразу несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки на улицах Широкой, там произошла авария. На Станционной тоже затор и ДТП. Не проехать по площади Труда, улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Авария и пробка на Хилокской. Заторы на Троллейной, Титова и Немировича-Данченко. Затруднено движение по Октябрьскому мосту.

На правом берегу затор на Большевистской, Восход, Никитина и Кирова. Авария и пробка на Железнодорожной улице.

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