Пузико под солнышко: котята манула в Новосибирском зоопарке радуются весеннему теплу

Котятам манула Мии из Новосибирского зоопарка скоро исполнится год. Фото: Анна НОВИКОВА

Котятам манула Мии из Новосибирского зоопарка скоро исполнится год. Малыши уже достаточно подросли, и с радостью проводят время на улице, исследуя мир. А сейчас — радуются наступлению первой в их жизни весны.

Суровые пушистики с удовольствием гуляют и играют друг с другом в вольере на свежем воздухе. И с каждым днем таких возможностей у них будет все больше: ведь погода обещает радовать. В четверг, 27 апреля, синоптики и вовсе прогнозируют потепление до +17 градусов.

Напомним, целых шестеро котят у манула по кличке Мия в Новосибирском зоопарке появились на свет в начале лета 2022 года. И с каждым днем обзаводились все большим числом поклонников. Кошки с вечно серьезным выражением мордочки не сдают лидерские позиции среди любимчиков посетителей уже долгие годы.

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