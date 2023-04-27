Кто кого: пингвины из Новосибирского зоопарка устроили заплыв наперегонки в бассейне

Пингвины из Новосибирского зоопарка открыли купальный сезон в уличном бассейне. Фото: Анна НОВИКОВА

Пингвины из Новосибирского зоопарка открыли купальный сезон в уличном бассейне. И уже успели попасть в объектив постоянной посетительницы зверинца Анны Новиковой.

Птицы с удовольствием ныряют и греют пузико под весенним солнышком. Одни пернатые решили, что им подходит активный отдых, и устроили заплыв наперегонки через водоем. А другим больше по душе оказалось размеренное плавание в воде, позволяющее еле перебирать лапками. А кто-то и вовсе решил подурачиться и начал пускать пузыри.

Напомним, пингвинов Гумбольда выпустили на улицу 21 апреля. «Зимовку» они провели в теплом павильоне в закрытой части зоопарка.

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