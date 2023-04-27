Забрал мясо и варенье: в Бурятии вор, обокравший пенсионерку, месяц прятался в лесу

В Бурятии вор, обокравший пенсионерку, месяц прятался в лесу. Фото: МВД Бурятии

В Бурятии вор, обокравший пенсионерку, месяц прятался в лесу. Он влез в дачный дом женщины, опустошил там холодильник на 20 тысяч рублей.

— В полицию Бичурского района поступило сообщение от 41-летней женщины о краже имущества из дома её матери в селе Елань. Полицейские выяснили, что пока пенсионерки не было дома, кто-то взломал входную дверь в дом и украл продукты, в том числе, два стегна мяса, крупы, соленья и банки с вареньем. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей, — пишет «Газета номер один».

Подозрение оперативников пало на 45-летнего местного жителя. Раньше он уже скрылся от суда за аналогичное преступление. Искали его почти месяц: как выяснилось позже, мужчина прятался в лесу. Он показал полицейским место своего временного обитания. В лесу он построил шалаш, где умудрялся жить вместе с женщиной. Внутри оперативники нашли не только похищенную еду, но и 3, 5 килограмма марихуаны.

По факту кражи и незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела.

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