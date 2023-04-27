В Новосибирске ГИБДД ищет водителей, объехавших пробку по встречке на красный свет

В Новосибирске ГИБДД ищет водителя, объехавшего пробку по встречке на красный свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ГИБДД ищет водителя, объехавшего пробку по встречке на красный свет. Видеоролик с несколькими такими инцидентами опубликовали в паблике Вконтакте «АСТ-54». По словам автомобилистов, ситуация эта для городских дорог — не редкость.

— Ежедневно честные водители, стоящие в пробке на улице Тополёвой, наблюдают как другие водители по встречке и на красный сигнал светофора объезжают пробку, втыкаясь в поток на улице Военной, — пишет паблик.

Ситуацией заинтересовались в городской Госавтоинспекции.

— Сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска ориентированы на установление личности водителей и привлечение к административной ответственности, — сообщили в ГИБДД.

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