Новосибирских депутатов Бойко* и Пирогову могут лишить мандатов за прогулы

Новосибирских депутатов Сергея Бойко* и Хельгу Пирогову могут лишить мандатов за прогулы заседаний.

Новосибирских депутатов Сергея Бойко* и Хельгу Пирогову могут лишить мандатов за прогулы заседаний. Это будет позволять обновленный Устав города, поправки в который согласовали депутаты горсовета на 25-й сессии в среду, 26 апреля.

Закон, разрешающий лишать мандатов тех депутатов, которые отсутствуют на заседаниях в течение шести месяцев подряд, вступил в силу в России 1 марта. В Новосибирском горсовете за них проголосовали 38 из 47 присутствовавших на сессии депутатов. Считать «прогулы» будут с 1 марта, когда закон начал действовать.

Напомним, и Хельга Пирогова, и Сергей Бойко являются независимыми депутатами и не состоят ни в одной партии. Бойко покинул Россию еще в 2021 году, а Хельга Пирогова — в июле 2022 года после того, как в отношении нее возбудили уголовное дело за оскорбительный твит о погибших во время спецоперации российских военных. Позже Пирогову объявили в розыск.

*Сергей Бoйко 31 марта 2023 года по распоряжению Минюста России внесён в реестр иностранных агентов.

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