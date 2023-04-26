В Новосибирске на 1 Мая 2023 проведут демонстрацию и митинг

В Новосибирске на 1 Мая пройдет демонстрация и митинг.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске на 1 Мая пройдет демонстрация и митинг. Мероприятия согласовало местное отделение КПРФ.
Соберутся колоны в 11:00 на аллее Красного проспекта, в месте ее пересечения с улицей Крылова. Само шествие начнется в 11:30. Дорогу для этого перекрывать не будут: демонстранты будут идти только по самой аллее. Митинг в Первомайском сквере начнется в 12:00.
Ранее КП-Новосибирск публиковала программу празднования 9 Мая в Новосибирске 2023. В городе на День Победы будут и парад, и салют, и концерты, и показы фильмов. А вот акцию «Бессмертный полк» было решено провести без традиционного шествия. В качестве альтернативы сибирякам предложили выставить фотографии героев в качестве аватаров в соцсетях, разместить их портреты на футболках или бейджах, а также — на стеклах машин.
В Новосибирске уже также стартовала акция по раздаче Георгиевских ленточек.
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