В Новосибирске на 1 Мая 2023 проведут демонстрацию и митинг

В Новосибирске на 1 Мая пройдет демонстрация и митинг. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске на 1 Мая пройдет демонстрация и митинг. Мероприятия согласовало местное отделение КПРФ.

Соберутся колоны в 11:00 на аллее Красного проспекта, в месте ее пересечения с улицей Крылова. Само шествие начнется в 11:30. Дорогу для этого перекрывать не будут: демонстранты будут идти только по самой аллее. Митинг в Первомайском сквере начнется в 12:00.

Ранее КП-Новосибирск публиковала программу празднования 9 Мая в Новосибирске 2023. В городе на День Победы будут и парад, и салют, и концерты, и показы фильмов. А вот акцию «Бессмертный полк» было решено провести без традиционного шествия. В качестве альтернативы сибирякам предложили выставить фотографии героев в качестве аватаров в соцсетях, разместить их портреты на футболках или бейджах, а также — на стеклах машин.

В Новосибирске уже также стартовала акция по раздаче Георгиевских ленточек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года: программа праздника, расписание мероприятий

Рассказываем, как отпразднуют День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года (подробнее).

В Новосибирске акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

Об этом сообщили в мэрии города (подробнее).

В Новосибирске на Монументе Славы начали раздавать Георгиевские ленточки

Акция стартовала по всей стране (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер